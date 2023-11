Gisèle Halimi Une Farouche Liberté – Tournée SALLE THEATRE, 2 décembre 2023, VITRE.

Gisèle Halimi Une Farouche Liberté – Tournée SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

MAIRIE DE SERIGNAN (1.1104939/ 2.1104937 / 3.1104938) présente : ce spectacle. Dans ce spectacle, tout à la fois sensible et profond, les comédiennes Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette dirigées par Lena Paugam, interprètent tour à tour la figure de Gisèle Halimi portant, à travers ses mots, une enthousiasmante puissance féminine.Il raconte 70 ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par cette avocate et militante féministe d’exception.En confrontant maturité et jeunesse, le duo de comédiennes installe une tension qui donne au spectacle son rythme enlevé et sublime les grandes conquêtes passées tout en donnant des perspectives pour celles à venir.. Textes : Gisèle Halimi et Annick CojeanMise en scène : Lena PaugamAdaptation : Philippine Pierre-Brossolette et Lena PaugamInterprétation : Ariane Ascaride et Philippine Pierre-BrossoletteAssistante à la mise en scène : Mégane ArnaudScénographie : Clara Georges SartorioCréation sonore : Félix MirabelCréation vidéo : Katell PaugamCréation lumière : Alexis BeyerSpectacle accueilli en partenariat avec Le Printemps des Comédiens / Domaine d’ODurée : 1h20N° accès Personne à Mobilité Réduite : 04 67 326 326 Gisèle Halimi – Une Farouche Liberté Gisèle Halimi – Une Farouche Liberté

Votre billet est ici

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

27.5

EUR27.5.

