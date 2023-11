Ben L’Oncle Soul SALLE LOUIS JOUVET, 16 février 2024, VITRE.

Ben L’Oncle Soul SALLE LOUIS JOUVET. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Treize ans après un début de carrière en fanfare, Ben poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d’un R&B à fleur de peau au grain saisissant d’une soul divine.Ben l’Oncle Soul défendra son nouvel album « Is it you ? ». Ben l’Oncle Soul

SALLE LOUIS JOUVET VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

