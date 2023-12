Victor Colvez (1864-1932) et « l’Etoile du Nord » du Minnesota Rue Duguesclin – parcours découverte de Vitré Vitré, 20 décembre 2023, Vitré.

Victor Colvez est né en 1864 et décédé le 20 janvier 1932 à Minneapolis, à l'âge de 68 ans. Il est le frère de Pierre Colvez, missionnaire parti en Chine dans la région de Shanghai, à la même époque.

Il s’est marié le 19 février 1889 à Vitré, avec Léonie Victoire Dauphin (née en 1866).

L’université du Sakaskatchewan dans son portail « I-Portal: Indigenous Studies Portal » a conservé une publication relative son parcours de vie de Rennes au Minnesota « Reluctant Homesteader: A French Settler’s Story » (Reluctant Homesteader : l’histoire d’un colon français).

Cette publication raconte l’histoire de Victor Colvez qui, avec sa famille, a immigré au Canada depuis la ville de Rennes en Bretagne, en France et s’est installé dans la région de Prince Albert. La deuxième partie ethnographique : « Rookie Fur Trader » – décrit la vie de Colvez en tant que commerçant de fourrures pour l’entreprise Revillon Frères. Elle comprend des anecdotes sur son adaptation au climat et son interaction avec les Métis rouges, l’apprentissage de l’anglais et les amis qu’il a rencontrés.

