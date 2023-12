Au Carillon de Vitré, une bijouterie-horlogerie Lognoné en activité jusqu’en 1959 Rue Duguesclin – parcours découverte de Vitré Vitré, 19 décembre 2023, Vitré.

Début : 2023-12-19 14:00

Fin : 2023-12-19 15:30

Connaissez-vous le Carillon de Vitré dont le nom est inspiré du carillon auquel Rabelais faisait référence dans Pantagruel en 1532 ?

Plusieurs photos ont pu être retrouvées de la bijouterie-horlogerie en activité jusqu’en 1959, située au 24 rue Duguesclin fondée par Marie Lognoné (1897-1984) et son mari Charles Jouet qui avait jadis obtenu le droit d’entrer comme apprenti chez son père Théophile Joseph Lognoné dont il aimait le travail minutieux.

Dans le cadre de l’ouverture d’un musée numérique à enrichir collectivement : https://lognonemuseum.com/ , des photos d’archives collectées permettent désormais d’apercevoir quelques éléments du patrimoine publicitaire de l’époque, à savoir les bijoux Fix qui ont démocratisé la bijouterie par la technique de « l’or doublé » de qualité .

Ces bijoux ont donc pu accompagner des moments de vie notamment pour des communions Vitréennes ou des mariages.

De même, la vitrine met en avant des montres UNIC dont la société aurait été créée en 1923. D’origine suisse, elle disposait d’un bureau parisien, rue des Quatre Fils.

