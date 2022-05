LA FIANCÉE DE BARBE BLEUE Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Théâtre et marionnette / Compagnie le Temps qu'il faut / Durée: 1h00 Pierre-Yves Chapalain a fait sien le conte de Perrault en le transposant

dans son univers particulier, moderne et archaïque à la fois,

où la vie quotidienne n’est jamais tout à fait ordinaire, où le réel est

toujours traversé par le fantastique, où le comique et le drame sont

indissociables : marionnette, magie, ventriloquie et tango se mêlent

au théâtre. « Marguerite s’ennuie. Elle joue avec Jean, la marionnette de Gilles. Jean est étrangement vivant dans les mains de Marguerite. Quand

Marguerite découvre la boîte interdite, Jean la pousse à l’ouvrir. Ce

qu’elle voit à l’intérieur l’horrifie… »

Production déléguée : Cie Le temps qu’il faut, soutenue au titre du conventionnement par la DRAC-Bretagne

Avec le soutien de La Manufacture de Morlaix ; La Communauté de communes du Pays Jusséen , Théâtre L’échangeur – Cie Public Chéri / Centre Dramatique National de Besançon et de Franche-Comté Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel 2 rue de Strasbourg 35500 Vitré 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mardi 26 janvier 2021 – 14h30 à 15h30

Age minimum 8 Age maximum 99

