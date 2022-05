C’EST CONFIDENTIEL Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

C’EST CONFIDENTIEL Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel, 25 janvier 2021 17:00, Vitré. Lundi 25 janvier 2021, 17h00 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-25-et-26-janvier-1610992854 Danse / Compagnie Pilot Fishes / Durée: 30′ En chemin, je compile des faits et gestes de résistances et de luttes

étranges. Ils sont issus de provenance de tous bords. Je les passe en revue,

je les organise, je les assemble. C’est une collection privée. Ici, ce qui

importe, c’est la tentative incessante. Puisque de toute façon, le résultat

nous laisse sceptique, on joue. L’idée, c’est de ne jamais se faire attraper et

de récupérer du temps pour soi.

C’est Confidentiel. est une danse du faire avec ce qu’il y a autour de soi, au

présent. Elle est insaisissable, multiple et contradictoire. A la fois concrète

et démesurée, elle est ancrée dans le sol et la tête dans les étoiles. Elle

est changeante et revient périodiquement au point d’où elle était partie,

comme une révolution. Un cycle. Une pratique.

Production : Pilot Fishes

Production : Pilot Fishes

Co-producteurs : Le Triangle – cité de la danse – Rennes, Scènes du Golfe / Théâtres Arradon – Vannes, Danse à tous les étages – Scène de territoire en Bretagne

Détails Heure : 17:00 - 17:35 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel Adresse 2 rue de Strasbourg 35500 Vitré Ville Vitré Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel Vitré Departement Ille-et-Vilaine

