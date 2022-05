ANTICYCLONE Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

ANTICYCLONE Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel, 25 janvier 2021 13:30, Vitré. Lundi 25 janvier 2021, 13h30 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-25-et-26-janvier-1610992854 Théâtre / Compagnie Alors c’est quoi ? / Durée: 1h00 L’intime raconte l’Histoire et ouvre sur une réflexion autour de la transmission

et de la mémoire collective.

En se basant sur les témoignages de sa famille pied-noire, Lydie Le Doeuff

interprète tour à tour tous les personnages et transforme la scène en un

terrain de recherche. Du silence naît le fantasme, le sentiment d’un immense

secret à révéler. L’anticyclone amène un ciel plus dégagé… Se repose

alors la question de la mémoire collective et de la transmission: comment

se construire si la société n’admet pas cette part sombre de l’histoire:

la colonisation française ?

En coproduction avec la Maison du Théâtre de Brest et le Théâtre du Champ au Roy de Guingamp, avec l’aide à la résidence de la Chapelle Dérézo et d’Artopie Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC Jacques Duhamel 2 rue de Strasbourg 35500 Vitré 35500 Vitré Ille-et-Vilaine lundi 25 janvier 2021 – 13h30 à 14h30

