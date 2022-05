Poupées, jeux de dupes ? Maison des Cultures du Monde Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Poupées, jeux de dupes ? Maison des Cultures du Monde, 14 décembre 2019 14:00, Vitré. 14 décembre 2019 – 12 avril 2020 Sur place Entrée libre Exposition Du 14 décembre 2019 au 13 avril 2020, la Maison des Cultures du Monde accueille plus de 200 poupées du monde entier. Principalement destinées en Occident à la décoration et aux jeux d’enfants, ces représentations humaines en miniature revêtent aussi des fonctions religieuses ou magiques. De la célèbre Barbie, née il y a tout juste 60 ans, aux poupées vaudou, l’exposition dévoile la pluralité d’un objet qui ne cesse d’étonner par la créativité qu’il suscite. Vernissage ouvert à tou·te·s le vendredi 13 décembre à partir de 18h30. Maison des Cultures du Monde – CFPCI

Maison des Cultures du Monde – CFPCI

Prieuré des Bénédictins

2 rue des Bénédictins

35500 Vitré

En savoir + : http://www.maisondesculturesdumonde.org/

