15 – 17 mars Sur place Coût pédagogique : 525 euros

(+ cotisation annuelle de 5€)

Son univers musical issu de différentes traditions vocales des musiques modales PROGRAMME PéDAGOGIQUE

L’artiste présentera son parcours entre deux traditions, musique traditionnelle de l’Iran et le Radif. Au travers d’un travail de préparation sur le corps chantant, elle travaillera la transmission de deux chants traditionnels du Radif et deux chants du son répertoire familial.

Ce stage permettra le partage d’une expérience de création d’un univers musical personnel avec des multiples influences issues de différentes traditions vocales des musiques modales. Maryam Chemirani est un exemple d’artiste affirmée grâce à la connaissance, expérience et expérimentation des musiques modales de différentes aires géographiques. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

►Interpréter des chants issus du répertoire personnel de l’intervenante

►Employer des techniques vocales appropriées aux influences et cultures musicales de référence de ce répertoire

►Analyser ces influences et leurs implications stylistiques PROGRAMME COMPLET PUBLIC

Cette formation s’adresse aux chanteurs et aux chanteuses de niveau professionnel. RENSEIGNEMENTS

Dates : du mercredi 15 au vendredi 17 mars 2023

Lieu : Maison des Cultures du Monde

Adresse : 2 Rue des Bénédictins, 35500 Vitré

Horaires : De 9h30 à 13h00 et 14h30 à 18h00

Durée : 21h

Nombre de places : 12

Coût pédagogique : 525 euros

(+ cotisation annuelle de 5€)

Frais annexes : informations transmises lors de l’inscription INSCRIPTIONS

Dans la limite des places disponibles

manon.riouat@drom-kba.eu

