Jamait propose une poésie en musique à l’instar de ceux qui l’inspirent ou avec qui il partage la scène : Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Anne Sylvestre, Aldebert, et beaucoup d’autres. Il cite de la philosophie sous une plume affinée pour le plaisir de tous ceux qui le suivent et dans la plus belle tradition de la chanson.

Guitare, accordéon et textes à fleur de peau, Jamait a souvent été cantonné au rôle de « casquetté de la chanson française ». La solitude, les bars, la culture ouvrière, les soirs de cuite, l’amour, la séparation, la mélancolie sont en effet des thèmes récurrents de cet artiste dont on dit qu’il « transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles ». Cet artiste qui remplit les plus grandes salles françaises est à découvrir sur scène, sa générosité ne vous laissera pas indéfférent…

