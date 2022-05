YAKSHAGANA Centre culturel Jacques Duhamel, 14 novembre 2018 15:00, Vitré.

À Uppinakudru, petit village de l’état du Karnataka, des marionnettes à fils au corps de bois et recouvertes d’étoffes aux couleurs éclatantes dansent les drames des dieux de l’Inde devant les temples au moment des fêtes saisonnières. Elles se nomment yakshagana (chant des êtres célestes) et sont, depuis le XVIIe siècle, portées par une troupe unique au monde, celle de la famille Kamath. Avec une grâce et une virtuosité étonnantes, les marionnettes dansent sur la scène au rythme des tambours, sautent à cheval, volent dans les airs et combattent à l’épée ou à la lance. Bien que le répertoire puise dans les textes sacrés de l’hindouisme comme le Râmayâna, la plaisanterie reste toujours présente grâce aux clowns et aux pitreries des singes. Au-delà de la découverte culturelle, un spectacle truculent, plein d’humour et de poésie.

