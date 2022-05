Tout seul comme un grand – Matthieu Pechinat CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 1 mars 2018 20:30, Vitré.

Jeudi 1 mars 2018, 20h30 Sur place Tarif unique : 10€

Jeudi de l’humour (Salle Auditorium)

On meurt tous un jour.

(Désolé de spoiler la fin, pour ceux qui ne savaient pas.)

On meurt tous un jour, donc.

Moi, ça me tue.

C’est normal, c’est un peu comme tout le monde, on est tous angoissés par la question de la Mort !

Sauf qu’on a tendance à fuir, à ne pas du tout y penser. Les questions, hop, on les met sous le tapis et on fait comme si de rien était… « Moi ? La Mort ? Non, non… »

Eh bien, moi, j’ai fait un spectacle pour dire : « La Mort, oui, ça existe. Oui, ça fait peur à tout le monde. Mais venez, on va en parler. On va rigoler avec. Et je vous assure… après, ça ira mieux. »

Et puis… « Nous n’avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde, il faut bien rire de quelques-uns d’entre eux… »

Idée, écriture, jeu Matthieu Penchinat

