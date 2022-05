Tout ce que vous voulez CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Tout ce que vous voulez CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 31 janvier 2018 20:30, Vitré. Mercredi 31 janvier 2018, 20h30 Sur place De 15€ (Tarif réduit) à 35€ (Plein tarif) Avec Bérénice Bejo et Stéphane de Groodt Lucie, auteur(e) à succès, n’arrive plus à écrire depuis qu’elle est heureuse… Elle, qui n’a jamais écrit que sur ses malheurs, a perdu l’inspiration le jour où elle a trouvé le bonheur. Si seulement quelqu’un pouvait la rendre un peu malheureuse… Heureusement, la vie est mal faite et l’arrivée de Thomas, son nouveau voisin, va tout changer. Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière Mise en scène Bernard Murat Avec Stéphane de Groodt et Bérénice Bejo CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mercredi 31 janvier 2018 – 20h30 à 22h15

Détails Heure : 20:30 - 22:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE Ville Vitré lieuville CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Departement Ille-et-Vilaine

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Tout ce que vous voulez CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2018-01-31 was last modified: by Tout ce que vous voulez CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 31 janvier 2018 20:30 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine