The king of the kingdom CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 3 décembre 2017 16:00, Vitré. Dimanche 3 décembre 2017, 16h00 Sur place Tarif réduit : 7€ , Plein tarif : 15€ Cie Bruitquicourt Vous êtes nombreux à nous avoir confié combien vous avez ri devant « Hamlet en 30 minutes »*, il y a bientôt quatre ans… Alors n’hésitez pas à découvrir le spectacle « The King of the Kingdom » de la même compagnie. Une mise en abîme d’actualité, grotesque et burlesque sur le théâtre et le pouvoir politique à travers la folie des grandeurs mégalomaniaque et despotique d’un roi-clown. Dans une ambiance décalée sauce Monty Python, The King of the Kingdom décide de moderniser son image et de se lancer à la reconquête de ses sujets. Il s’entoure d’une nouvelle équipe en communication : un musicien intérimaire et un grand chambellan. L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche, mais la démocratie vaincra grâce à la libération du Peuple et par la Force du Poireau ! Avec Estelle Sabatier, Luc Miglietta, Emmanuel Valeur CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 3 décembre 2017 – 16h00 à 17h00

