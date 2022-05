TAM-TAM Centre culturel Jacques Duhamel, 6 janvier 2019 16:00, Vitré.

Dimanche 6 janvier 2019, 16h00 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Centre culturel Jacques Duhamel

Genre: Jeune Public / Musique-Théâtre Dès 5 ans

Musique corporelle et théâtre burlesque : telle est l’alliance originale et pleine de charme de Tam-Tam ; l’histoire d’un homme et d’une femme, deux grands naïfs que la timidité et la maladresse empêchent d’être à l’aise avec les mots. Ce sont leurs gestes qui vont dire tout haut ce qu’ils veulent taire tout bas, avant que des sons ne leur échappent malgré eux, à corps et à travers, leur permettant finalement de découvrir les possibilités infinies de la communication par le rythme et les sons. Ce spectacle a été imaginé par la pétillante Églantine Rivière, Vitréenne d’origine, dont le travail original se situe à la croisée du clown et de la musique. Elle a construit avec son équipe un univers percussif, comique et participatif, où se mêlent voix, frappes de mains, de pieds et de gobelets ! … pour faire passer nos deux personnages du désaccord majeur à la cadence parfaite.

Spectacle soutenu à la création par le Centre culturel Jacques Duhamel.

avec en alternance : Eglantine Rivière ou Anissa Benchelah, Matthieu Benigno ou Quentin Dubois

collaboration à la mise en scène : Laurent Paul, Thomas Garcia

Sur une idée originale d’Eglantine Rivière

Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

dimanche 6 janvier 2019 – 16h00 à 17h30