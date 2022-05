Stranbej CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stranbej CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 7 octobre 2017 20:30, Vitré. Samedi 7 octobre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ / Plein tarif : 15€ Musiques Kurdes d’Anatolie « Stranbej », au Kurdistan, désigne le ménestrel : chanteur et musicien virtuose, il interprète des ballades, des louanges à un personnage ou une ville, des chants d’amour, des chants d’exil, mais aussi des chants à danser plein d’humour et de gaieté. Un répertoire qui mêle chansons kurdes, turques, et alévis et qui reflète les croisements des peuples accueillis en Anatolie au fil des siècles. Avec Mahmut Demir, Rushen Filiztek, Neshet Kutas CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 7 octobre 2017 – 20h30 à 21h30

Heure : 20:30 - 21:30
CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL
2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE
Vitré

