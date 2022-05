S’il se passe quelque chose CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

S’il se passe quelque chose CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 24 novembre 2017 20:30, Vitré. Vendredi 24 novembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ , Plein tarif : 20€ Vincent Dedienne Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one-man-show en livrant avec S’il se passe quelque chose un autoportrait à la fois drôle et sensible. Bonjour ! Je m’appelle Vincent Dedienne et je suis la personne qui boit un chocolat chaud/thé vert bio/soupe à l’oignon sur l’affiche ! S’il se passe quelque chose, c’est une promesse. La promesse de passer ensemble un drôle de moment, à la frontière du théâtre et du Guatemala. S’il se passe quelque chose, c’est aussi comme un dîner entre amis. C’est prévu de longue date, préparé avec amour et gourmandise. S’il se passe quelque chose, c’est mon premier spectacle. À table ! (Et si vous n’aimez pas, je vous ferai une salade). Vincent Dedienne Un seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et François Rollin-Morand, Sophie Alour. CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 24 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

