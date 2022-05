Robot CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 13 janvier 2018 20:30, Vitré.

Samedi 13 janvier 2018, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€, Plein tarif : 20€

De Blanca Li

La bouillonnante chorégraphe andalouse Blanca Li, qui mixe les genres depuis vingt ans, s’empare de la science pour réenchanter son univers. Avec « R obot », elle fait le pari fou de mettre en scène six mignons petits robots humanoïdes NAO et un orchestre automatisé futuro-vintage dans un spectacle unique en son genre. Danseurs ou musiciens, ces robots campent un univers drôle et extravagant. Et paradoxalement plein de vie !

Huit danseurs de chair et d’os partagent la scène avec les machines. Quand les petits NAO apparaissent, tout le monde souhaite immédiatement les adopter… Ils dansent, plient les genoux, tombent et se relèvent sans rechigner. À l’unisson et sur le tempo des danseurs, les robots deviennent leurs propres maîtres et écrivent l’aventure loufoque de gentils avatars.

À la fois troublante et captivante, leur rencontre incite à percevoir autrement nos rapports à la robotique.

Un spectacle délicieusement cocasse et poétique, accessible à tous.

Direction et chorégraphie Blanca Li

Danseurs (en alternance) Yacnoy Abreu Alfonso, Iris Florentiny, Géraldine Fournier, Yann Hervé, Samir M’Kirech

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

samedi 13 janvier 2018 – 20h30 à 21h55