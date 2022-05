RAMSES II Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

RAMSES II Centre culturel Jacques Duhamel, 14 octobre 2018 18:00, Vitré. Dimanche 14 octobre 2018, 18h00 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Jean et Elisabeth attendent pour le déjeuner leur fille Bénédicte et son mari Matthieu de retour d’un voyage en Egypte… Mais le mari arrive seul. Pourquoi sa femme n’est-elle pas avec lui ? Matthieu, qui a un comportement très étrange, est incapable d’expliquer l’absence de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ? Pourquoi cette famille, qui semblait aussi indestructible que la pyramide de Kheops, s’effondre-t-elle brutalement ? Les grandes constructions, aussi solides soient elles, gardent quelques fois leur part de mystère… Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 14 octobre 2018 – 18h00 à 19h30

