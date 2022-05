PRONOM Centre culturel Jacques Duhamel, 14 mai 2019 20:30, Vitré.

Mardi 14 mai 2019, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Centre culturel Jacques Duhamel

Genre théâtre Tout public dès 13 ans

Pronom est un texte de l’auteur britannique Evan Placey, spécialisé dans le théâtre à destination des adolescents. La pièce raconte une histoire d’amour entre deux lycéens, dont l’un des deux, Dean, est né dans un corps de fille mais s’est toujours senti garçon, et vient de prendre la décision de commencer une transition pour changer de genre aux yeux de tous. On rencontrera alors son « premier cercle », les parents, la petite sœur, l’équipe pédagogique du lycée, et son pétillant groupe d’amis. Sans apporter de réponse toute faite, sans jamais être moralisateur, ce spectacle est empreint de bienveillance et de sincérité. Cette pièce a eu un fort retentissement au Royaume-Uni, rencontrant un vif succès auprès des adolescents comme des adultes, par son sujet mais aussi par le traitement inventif et intelligent qui en est fait, la qualité des dialogues et l’humour qui traverse toute la pièce. Cette nouvelle création du groupe vertigo, avec une équipe de jeunes acteurs, sera la première de cette pièce en France.

Texte Evan Placey

Traduction Adélaïde Pralon

Mise en scène Guillaume Doucet

Collaboratrice à la mise en scène et régie générale Bérangère Notta

Jeu Géraud Cayla, Jeanne Lazar, Marie Levy, Glen Marausse, Guillaume Trotignon, Morgane Vallée, Chloé Vivarès

Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

mardi 14 mai 2019 – 20h30 à 22h30