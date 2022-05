Petit Pays CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Petit Pays CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 16 décembre 2017 20:30, Vitré. Samedi 16 décembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ , Plein tarif : 15€ Lecture musicale de Gaël Faye Entre extraits de son roman Petit Pays (éd. Grasset) et chansons de son répertoire, Gaël Faye chante le Burundi de son enfance heureuse et l’irruption de la guerre civile. Il est accompagné de Samuel Kamanzi (guitare, chant). Gaël Faye, chanteur, rappeur et musicien, a choisi le roman pour évoquer sa propre enfance, se libérer par le récit des horreurs affrontées bien trop tôt. En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, tutsi, français… Avec Gaël Faye et Samuel Kamanzi CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 16 décembre 2017 – 20h30 à 21h30

Heure : 20:30 - 21:30
CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL
Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE
Ville Vitré

