Peach CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 23 juin 2018 18:00, Vitré. Samedi 23 juin 2018, 18h00 Sur place Entrée libre Spectacle dans le cadre de la présentation de Saison 2018/2019 Personnage inspiré par les punks des années soixante-dix, Peach est bourré de joie de vivre jusqu’à en mourir. Presque tout public, déconseillé aux chiens, aux bébés et aux institutrices… peut faire peur aux âmes sensibles. Parfait showman, Peach est un vrai poète de l’absurde sur la place des rires. Dans un désordre absolument extravagant, il conjugue l’art du cirque (équilibriste, clown, jongleur, acrobate, funambule, musicien…) avec un humour souvent corrosif, toujours bienvenu. Pendant une heure de gags irrésistiblement drôles, on est en plein délire… Faites-lui confiance, pour lutter contre la morosité ambiante, Peach est un bon remède. CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 23 juin 2018 – 18h00 à 19h00

Heure : 18:00 - 19:00
Lieu CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL
Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE
Ville Vitré

