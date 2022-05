Oui ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Oui ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 26 mai 2018 17:00, Vitré. Samedi 26 mai 2018, 17h00 Sur place De 10 € (Tarif réduit) à 20€ (Plein tarif) La caravane compagnie (durée 5H dont 1H d’entracte-repas) C’est bien une pièce de théâtre que vous venez voir… mais pas comme les autres… car la déambulation, le temps de latence dans les mariages, le repas et le bal sont quatre spectacles à part entière. Mais aussi parce que vous assisterez à la reconstitution d’un mariage, un vrai ! (alors n’hésitez pas à vous habiller en conséquence) Programme des festivités : Rendez-vous place du château à 17 heures pour la sortie des mariés de la mairie / Puis déambulation jusqu’au Centre culturel pour la suite des festivités / Repas partagé avec les mariés. Sans oublier le bal auquel vous pourrez participer si vous le souhaitez ! C’est le grand jour, et la famille s’apprête à sortir de la mairie. Comme souvent, rien ne se passera tout à fait comme prévu. De la sortie de la mairie au bal, les spectateurs sont invités à participer à cette folle journée de noces. À s’incruster dans l’intimité de cette famille et de ce jour qui est – aurait pu être – pourrait être – sera peut-être – le plus beau de leur vie. Un temps de repas partagé aura lieu pendant le spectacle. Apportez un plat pour garnir notre « buffet-auberge espagnole » de noces. Mise en scène Aurélien Georgeault-Loch, Gaël Le Guillou-Castel, Maria Savary Avec Éric Antoine, Laure Chartier, Aurélien Georgeault-Loch, Leslie Evrard, Benoît Hattet, Ali Khelil, Gaël Le Guillou-Castel, Anouch Paré, Maria Savary, Isabelle Séné et un groupe de comédiens amateurs vitréens CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 26 mai 2018 – 17h00 à 22h00

Détails Heure : 17:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE Ville Vitré Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Departement Ille-et-Vilaine

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Oui ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2018-05-26 was last modified: by Oui ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 26 mai 2018 17:00 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine