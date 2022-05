OSB : LE BEAU DANUBE TZIGANE Centre culturel Jacques Duhamel, 15 décembre 2018 20:30, Vitré.

Samedi 15 décembre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Centre culturel Jacques Duhamel

Genre musique Tout public

Le violoniste français Hugues Borsarello, le chef d’orchestre Aurelian Azan Zielinksi et les musiciens de l’OSB vous proposent de descendre le fleuve mythique de Vienne à Budapest et jusqu’à la Transylvanie et la Mer Noire en musique pour un concert de fin d’année festive.

Les valses et polkas bien sûr, mais c’est juste un début. La ville de Vienne nous ouvre la porte à un territoire musical vaste et très en haut en couleurs ; des danses hongroises virevoltantes, des rythmes tziganes tourbillonnants et des airs de slaves à vous faire pleurer… de joie!

Le chef Aurélien Azan Zielinski peut s’enorgueillir d’un parcours brillant et d’une notoriété en plein essor depuis 2012, année où il fut lauréat du concours « Talents Chefs d’Orchestre » de l’Adami. Depuis cette date, son talent, sa disponibilité, son charisme l’ont amené à diriger de nombreux orchestres reconnus. Il est associé l’OSB depuis 2015.

Hugues Borsarello – violon solo

Aurelien Azan Zielinski – direction musicale

Le programme

Beau Danube Bleu – Johann Strauss fils

Liebeslei et Schon Rosmarin– Fritz Kreisler

Airs bohémiens – Pablo Sarasate

Hora Staccato – Grigiras Dinicu

Valse des fleurs – Piotr Tchaikovski

Danse Hongroise – Johannes Brahms

Danse Slave – Antonin Dvorak

Csardas – Victorio Monti

Danses Roumaines – Bela Bartok

Marche de Radetzky – Johan Strauss père

Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

samedi 15 décembre 2018 – 20h30 à 22h30