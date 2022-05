ORANGE BLOSSOM Centre culturel Jacques Duhamel, 27 avril 2019 20:30, Vitré.

Samedi 27 avril 2019, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Centre culturel Jacques Duhamel

Genre musique tout public

C’est un projet inédit et un peu fou, une expérience qui vous promet un voyage hors du commun, sonore et visuel, que nous vous proposons de découvrir à Vitré. Orange Blossom, à la musique tantôt planante, tantôt dansante, s’associe pour cette nouvelle tournée de concerts à François Delarozière. Il est le concepteur et scénographe des machines de Nantes (Les Machines de l’île).

Sur scène :

La machine : elle se déploie telle une mécanique poétique au gré de la création musicale. Les cinq musiciens/acteurs sont entourés de deux bras robots capables de se déployer sur sept mètres de haut, d’accomplir une rotation de 180 degrés, de caresser le premier rang du public, de soulever des charges de décor ou d’envelopper la chanteuse égyptienne Hend Ahmed pour nous offrir un fascinant tableau.

La musique : Création d’esprit universel, elle est le fruit d’une exploration physique et sonore à travers le Mali, l’Egypte, Cuba mais aussi la terre d’occident, la France terre de migration et d’espoir. En résulte l’étonnante et entrainante combinaison entre modernité et tradition.

Un voyage esthétique et rythmé, un spectacle inédit, pour le plus grand plaisir de nos sens.

Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

samedi 27 avril 2019 – 20h30 à 22h30