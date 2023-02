Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs Centre culturel Jacques Duhamel, 16 mars 2023 19:30, Vitré.

Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs poursuit son exploration des musiques traditionnelles du monde entier portées par des artistes vivant en France. Jeudi 16 mars, 19h30 1

Iran – Naghib Shanbehzadeh

Né en 1993 à Boushehr, Naghib Shanbehzadeh a commencé à jouer de la musique dès l’âge de trois ans aux côtés de son père Saeid. Ayant reçu une double transmission orale (percussions traditionnelles du sud de l’Iran) et écrite (percussions occidentales au conservatoire de Créteil), il peut se prévaloir de plus d’une décennie d’expérience scénique en solo et aux côtés de musiciens de renommée internationale.

Sénégal – Senny Camara

Senny Camara a grandi dans une ambiance musicale peuplée par les chants de guérisons et les envolées lyriques des cantatrices sérères qui ponctuent les combats de lutte traditionnelle. Après un passage au conservatoire de Dakar, Senny poursuit aujourd’hui une carrière en solo ou en quintet entre le Sénégal et la France, s’intéressant aussi bien au répertoire traditionnel qu’à la musique d’aujourd’hui.

Centre culturel Jacques Duhamel 6 rue de verdun, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine

