MON ANGE Centre culturel Jacques Duhamel, 29 novembre 2018 21:00, Vitré. Jeudi 29 novembre 2018, 21h00 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Genre : théâtre tout public dès 12 ans Elle est LA révélation du festival d’Avignon. Inspiré d’une histoire vraie, Mon Ange relate l’incroyable destin d’une jeune femme kurde devenue malgré elle le symbole de la résistance lors du siège de la ville syrienne de Kobané en 2014. Jeune fille courageuse, libre, pacifiste, de 19 ans, qui rêve de devenir avocate, et qui va connaître la peur, la fuite, les horreurs et la barbarie d’une guerre. Elle va pa ar la force des choses devenir une combattante de légende, au nom de son amour pour la justice et la liberté. Traduit par Adelaïde Pralon Mis en scène par Jérémie Lippmann Avec Lina El Arabi « A n g el » d e H e nr y N a yl or Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 29 novembre 2018 – 21h00 à 23h00

