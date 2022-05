MILLE ANS Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

MILLE ANS Centre culturel Jacques Duhamel, 2 décembre 2018 16:00, Vitré. Dimanche 2 décembre 2018, 16h00 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Genre Jeune public Dès 6 ans Sur l’ile de Diamezek, tout au bout du nord, vit une communauté de 77 personnes : un enfant Milan et 76 vieilles personnes dont Jonas, vieil homme attaché à Milan, pétillant et plein d’enfance encore en lui. Milan a tout pour vivre pleinement son enfance si ce n’est qu’elle est singulière puisqu’il a en charge la communauté des personnes âgées, qu’il est le seul élève dans sa salle de classe, que ses jeux sont solitaires. Quand Peste, petite cousine, le lui souligne, le temps d’un bref passage ; qu’elle lui répète que tout ceci n’est pas normal alors Milan prend une grande décision. Bousculer les règles établies, éprouver le plaisir de la bêtise, ne s’affairer de rien, assumer l’insouciance de l’enfance. Tout ceci remet en question le fonctionnement de l’île, l’âge même de Jonas. Dans sa rébellion, dans sa recherche ; Milan pose la question de l’enfance : c’est quoi, c’est comment, c’est quand ? Texte : Marc Antoine Cyr Mise en Scène et Scénographie : Laurance Henry Artistes interprètes : Dominique Laidet, Karim Kadjar Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 2 décembre 2018 – 16h00 à 17h30

