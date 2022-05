Mathieu Boogaerts CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 26 octobre 2017 20:30, Vitré.

Jeudi 26 octobre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ / Plein tarif : 20€

Concert Assis

Il joue de plein d’instruments différents, Mathieu Boogaerts, il joue des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue du reggae et des comptines, il joue avec Dick Annegarn et aime aussi Alain Souchon ; il écrit en Afrique ou alors en Europe, il colorie des ciels et dessine des princesses, il invente une chanson ronde comme un bonbon, claire comme un cristal, petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît simple. Voilà : Boogaerts est un artiste simple et précieux.

PROMENEUR est son septième disque. C’est une rêverie. Il nous balade dans des paysages très variés, traverse des jardins, emprunte les chemins sinueux des sentiments, des souvenirs. Il y est question du bien, du mal, du désir, de liberté, du futur…

Mathieu Boogaerts sur scène, c’est aussi beaucoup d’humour, et un vrai contact avec le public. Aussi drôle qu’énigmatique, sa réputation de lunaire ne fait pas le tour de son talent. Avec lui, le français sonne d’une manière toute personnelle. Rock, rap, funk, tout lui va comme un gant…

