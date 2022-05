Mange tes ronces ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mange tes ronces ! CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 21 mars 2018 15:30, Vitré. Mercredi 21 mars 2018, 15h30 Sur place De 4€ (Tarif réduit) à 8€ (Plein tarif) Théâtre d’ombres Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… … une soupe aux orties ! À l’ombre des ronces urticantes et épineuses se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents. Moquette Production Idée, réalisation des ombres Théodora Ramaekers Mise en scène Manah Depauw Interprétation ombres Virginie Gardin, Théodora Ramaekers CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mercredi 21 mars 2018 – 15h30 à 16h20

