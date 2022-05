Loulou CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Loulou CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 8 avril 2018 11:00, Vitré. Dimanche 8 avril 2018, 11h00 Sur place De 4€ (Tarif réduit) à 8€ (Plein tarif) Cie Les Muettes Bavardes Loulou le Loup et Tom le Lapin ne connaissent pas les règles qui sont censées les rendre ennemis. Ils deviennent, contre toute attente, les meilleurs amis du monde. Ils grandissent ensemble, jouant tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-lapin ». Jusqu’au jour où le jeu dérape. Loulou effraye tellement Tom, que celui-ci décide de ne plus sortir de chez lui. Très triste, Loulou part à travers la montagne où il se confrontera lui aussi à la peur. Amitié et différence, peur et conscience de soi, les thèmes de Grégoire Solotareff sont fidèlement repris dans ce spectacle ludique, musical et poétique. Un spectacle qui mêle une seule marionnette, musique live et ombres chinoises. D’après l’oeuvre de Grégoire Solotareff Adaptation et jeu Marion Monier, Giada Melley Musiciens Philippe Monge ou Benjamin Moine CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 8 avril 2018 – 11h00 à 12h00

Heure : 11:00 - 12:00
Age minimum 3 Age maximum 99

