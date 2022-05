LO’JO (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

LO’JO (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel, 19 octobre 2018 20:30, Vitré. Vendredi 19 octobre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Après plus d’une quinzaine d’albums enregistrés depuis le début des années 80, des centaines de concerts sur tous les continents, des collaborations prestigieuses (Robert Plant, Archie Shepp…) et une aura que plus grand monde ne songerait à contester, LO’JO réécrit l’histoire. Ou presque. Sur leur dernier album [FONETIQ FLOWERS] on retrouve les grands marqueurs de l’esthétique de l’orchestre emmené par Denis Péan, ainsi qu’un souffle inédit qui traverse bel et bien les titres enregistrés aux quatre coins du monde. A découvrir ou redécouvrir sur scène. « Magnifique » – France Inter Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 19 octobre 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Centre culturel Jacques Duhamel Adresse 4 rue de strasbourg vitré 35500 Ville Vitré lieuville Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

LO’JO (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel 2018-10-19 was last modified: by LO’JO (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel Centre culturel Jacques Duhamel 19 octobre 2018 20:30 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine