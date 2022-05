LES VIEILLES PIES (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LES VIEILLES PIES (DOUBLE PLATEAU) Centre culturel Jacques Duhamel, 19 octobre 2018 20:30, Vitré. Vendredi 19 octobre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Les six musiciens des VIEILLES PIES entremêlent leurs origines musicales avec malice. Ils tissent ensemble cette toile qui vibre au rythme du monde. Des choeurs bambara du mali, aux percussions du maloya, l’accordéon rassemble les quatre coins de cette toile : leur musique, se tend alors pour porter avec finesse la voix de GABRIEL SAGLIO. Une voix cassée qui porte avec émotion des histoires d’Homme, pleines de beauté et d’espoir…D’un grand bal populaire à l’émotion d’une douce mélancolie, d’une rythmique enivrante à la simplicité humaniste… “Sublime” Francofans Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 19 octobre 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Centre culturel Jacques Duhamel Adresse 4 rue de strasbourg vitré 35500 Ville Vitré lieuville Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Departement Ille-et-Vilaine

