Les trois Brigands CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 15 avril 2018 11:00, Vitré. Dimanche 15 avril 2018, 11h00 Sur place De 4€(Tarif Réduit) à 8€ (Plein tarif) Cie Les Muettes Bavardes Les Trois Brigands, un spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre d’ombres où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par les compositions originales de Gustavo Beytelmann. Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois brigands coiffés de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur. Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse pour l’arrêter, ils ne trouvent à l’intérieur… rien de moins qu’une petite orpheline. Une petite fille qui, d’une simple question, va bouleverser leur vie : « Qu’est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle innocemment à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y avaient jamais pensé… D’après l’oeuvre de Tomi Ungerer Metteuses en scène, comédiennes chanteuses : Marion Monier, Giada Melley Musiciens : Sébastien Innocenti, Lysandre Donoso CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 15 avril 2018 – 11h00 à 12h00

