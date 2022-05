LES OGRES DE BARBACK CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LES OGRES DE BARBACK CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 13 octobre 2017 20:30, Vitré. Vendredi 13 octobre 2017, 20h30 Sur place TARIF PLEIN 20€ / TARIF REDUIT 10€ http://www.mairie-vitre.com/-Saison-Centre-culturel-Jacques-.html CONCERT DEBOUT – DANS LE CADRE DU GRAND SOUFFLET C’est parce que leur histoire est profondément marquée par le sceau de la liberté, sans aucune concession à « l’air du temps », mais aussi parce que ce sont des bêtes de scène que nous avons eu envie de les recevoir. Ils reviennent seuls, à quatre, sans artifice. Les trente-cinq instruments dont jouent ces multi-instrumentistes chevronnés habillent le plateau. C’est avec une liste de morceaux profondément renouvelée qu’ils défendront leur conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’oeil aux glorieux anciens ou directement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois… CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 13 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

