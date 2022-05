L’école des magiciens CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’école des magiciens CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 3 janvier 2018 15:30, Vitré. Mercredi 3 janvier 2018, 15h30 Sur place Tarif réduit : 7€ , Plein tarif : 15€ Le spectacle de magie qui décoiffe ! Bienvenue à l’école de la magie ! Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement loufoque. Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables… Oui, mais voilà, lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire : résultat, il a tout oublié, y compris qu’il est lui-même magicien… Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, et que Sébastien puisse se présenter au concours du plus grand magicien du monde ! Comment va-t-il s’en sortir ? Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les ingrédients sont là, avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents ! De et avec Sébastien Mossièret CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mercredi 3 janvier 2018 – 15h30 à 16h40

