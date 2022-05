LE QUATRIÈME MUR CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LE QUATRIÈME MUR CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 19 octobre 2017 20:30, Vitré. Jeudi 19 octobre 2017, 20h30 Sur place PLEIN TARIF 20€ / TARIF REDUIT 10€ THEATRE D’APRES SORJ CHALANDON Georges avait promis, et il allait tenir parole. L’idée de Samuel était belle et folle : monter Antigone à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en choisissant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire un acteur. Puis les réunir sur une scène de fortune… Georges avait déjà son Antigone : Imane, une jeune Palestinienne de Chatila, et de l’espoir. Couronné en 2013 par le Goncourt des lycéens, Le Quatrième Mur est à la fois un roman sur le théâtre et une plongée dans les conflits au Moyen-Orient. Sa justesse réside dans la puissance d’évocation de deux guerres : celle du Liban et celle, intérieure, des personnages qui hantent ce récit. Arnaud Stephan, metteur en scène et acteur, s’est rendu à Beyrouth pour adapter au théâtre cette fresque historique. Un spectacle sous tension, émouvant, à la fois drôle, épique et tragique qui vous habite longtemps. Adaptation et mise en scène Arnaud Stephan avec Laurent Cazanave, Brice Beaugier, Laëtitia Eïdo, Margot Segreto, Arnaud Stephan et en alternance Adrienne et Antonia Stephan CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 19 octobre 2017 – 20h30 à 22h45

