Le médecin malgré lui CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré

Le médecin malgré lui CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 12 décembre 2017 20:30, Vitré. Mardi 12 décembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ , Plein tarif : 20€ Moliere – Gounod Opéra-comique en trois actes | Sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré | D’après la pièce éponyme de Molière 1858 Le compositeur de Faust adorait les comédies-ballets de Molière. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait eu envie, après Lully et Charpentier, de mettre en musique l’une de ses pièces. De simple comédie, Le Médecin malgré lui se transforme ainsi, grâce à Charles Gounod, en un opéra-comique d’une extrême drôlerie, où la musique rivalise de verve et d’entrain avec une action théâtrale pourtant débridée. Le stratagème qui permet à Martine de se venger de son époux Sganarelle en le faisant passer pour médecin à son insu s’avère un excellent ressort pour la satire. Molière peut ainsi railler ses cibles préférées, les médecins, mais aussi et d’abord la crédulité, et à mots prudemment couverts, la religion. Charles Gounod a puisé dans quelques autres pièces, notamment Les Amants magnifiques, des textes qui peuvent se transformer en airs. Mais il ne se livre à aucun pastiche. Ces airs et les ensembles qu’il compose à partir des scènes les plus drôles sonnent dans le langage qui est le sien, celui de l’époque romantique. Le résultat est un véritable bijou d’opéra-comique, qui allait cependant être éclipsé l’année qui suivit sa création, par celle de Faust, le chef-d’oeuvre du compositeur. L’opéra de Rennes a confié à Vincent Tavernier la conception de cette nouvelle production, dans un format ingénieux qui va permettre de la présenter en tournée à travers la Bretagne. Direction musicale Gildas Pungier Mise en scène Vincent Tavernier Avec Marc Scoffoni, Carlos Natale, Ahlima Mhamdi, Sylvia Kévorkian, Héloïse Guinard, Jean-Vincent Blot, Nicolas Rigas, Olivier Hernandez Transcription pour trio, Gildas Pungier CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mardi 12 décembre 2017 – 20h30 à 22h15

Heure : 20:30 - 22:15
CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL
Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE
Ville Vitré
Age minimum 8

