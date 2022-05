La vie à l’envers – Jo Brami CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La vie à l’envers – Jo Brami CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 26 avril 2018 20:30, Vitré. Jeudi 26 avril 2018, 20h30 Sur place Tarif unique : 10€ Jeudi de l’humour (Salle Auditorium) Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens… Et finalement, c’est quand on est mort qu’on est le plus armé pour affronter la vie. Et si justement on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux en mieux ? Imaginez repartir dans l’autre sens, à l’envers de la vieillesse jusqu’à l’enfance. C’est l’expérience que Jo Brami vous propose, en mêlant sketches et personnages, en passant par le papi sans gêne jusqu’à l’enfant blasé qui a déjà tout vécu. Si ce spectacle drôle et touchant ne change pas votre vie, il réussira au moins à la changer de sens. Artiste Jo Brami Auteur Patrick Chanfray, Jo Brami, Matthieu Penchinat Metteur en scène Matthieu Penchinat CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 26 avril 2018 – 20h30 à 22h00

