La vie CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 17 novembre 2017 20:30, Vitré. Vendredi 17 novembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ / Plein tarif : 20€ Concert François Morel Raconter des histoires, encore et toujours. « Elle est pas belle la vie ? Si. » Voici une question/réponse qui donne le ton. On peut dire que François Morel sait s’entourer… De Juliette pour la mise en scène et d’Antoine Sahler, auteur compositeur. Ensemble ils ont créé un récital surprenant, un cabaret tendre où se mêlent mélancolie, douceur et humour, vague à l’âme, exaltations et glissades. En arc de cercle, les musiciens et toute une batterie d’instruments l’entourent. Debout, au micro, il sourit, chante, se lance dans l’aventure de miniatures humaines ; douceurs de solitudes qui se réparent. Avec valses musettes et ritournelles, il réenchante le quotidien, peint des tableaux joyeux d’une existence faite de virages, de cabossages aux tournants. Chanson du manifestant, hommage au cinéma de papa, clin d’oeil aux aînés admirés, Aznavour ou Brassens. Avec François Morel, Muriel Gastebois, Amos Mah, Antoine Sahler et en alternance Lisa Cat-Berro, Tullia Morand, Sophie Alour. CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 17 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 12
Age maximum 99

