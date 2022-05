La nuit où le jour s’est levé CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La nuit où le jour s’est levé CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 30 novembre 2017 20:30, Vitré. Jeudi 30 novembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ , Plein tarif : 15€ Théâtre du Phare – Cie d’Olivier Letellier « Entamé en 2014, le laboratoire d’écriture théâtrale dirigé par Olivier Letellier s’achève avec cette pièce, matrice des trois solos Maintenant que je sais/ Je ne veux plus/ Me taire applaudis à (…) Vitré la saison dernière. On y retrouve certains personnages – soeur Maria Luz, la belle Angelina, Magdalena la militante – autour d’une nouvelle figure de femme, Suzanne. Partie découvrir le Brésil, son voyage la mène jusqu’à un couvent en plein désert ; là, elle éprouve un véritable coup de foudre pour un nourrisson abandonné. Si elle décide de ramener l’enfant chez elle, en France, elle devra faire face à d’innombrables obstacles… La Nuit où le jour s’est levé raconte l’odyssée extraordinaire d’une femme ordinaire, portée par trois comédiens – dont un Circassien – témoins et interprètes de cette aventure. Entre cirque et théâtre, ce récit inspiré d’une histoire vraie est un véritable parcours de vie dont tous les acteurs partagent une valeur commune : l’engagement. » Isabelle Calabre Spectacle coproduit par le Centre culturel Jacques Duhamel Texte : Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet Mise en scène : Olivier Letellier Interprétation : Clément Bertani, Jérôme Fauvel, Théo Touvet CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 30 novembre 2017 – 20h30 à 21h30

