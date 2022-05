La main de Leïla CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 15 février 2018 20:30, Vitré.

Jeudi 15 février 2018, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ , Pein tarif : 15€

Pièce de théâtre drôle et émouvante.

« Laissez-moi vous raconter l’histoire de Samir et Leïla. C’est l’histoire d’une rébellion, celle de l’Algérie, d’un grain de sable. C’est l’histoire d’un amour plus grand que les plus grands contes, d’un désir plus vif que les plus vives révoltes, d’une jeunesse plus mûre que les plus mûrs pommiers. C’est l’histoire de Samir et Leïla. » Humphrey Bogart

1987, Sidi Fares, un petit village proche d’Alger.

Dans un garage secrètement transformé en salle de spectacle, Samir rejoue les plus grands baisers du cinéma que l’État censure.

« Un dinar la place et bienvenue au Haram Cinéma, le cinéma le plus illégal de toute l’Algérie ! » Ici, il y a deux règles à respecter : l’identité de Samir doit rester secrète et les femmes sont interdites. Sauf qu’un jour, Leïla, la fille du puissant colonel Bensaada, se glisse dans le public et découvre la mythique histoire de Casablanca.

Un an plus tard, Samir et Leïla s’aiment d’un amour inconditionnel, mais interdit… Ils rêvent à un avenir commun tandis que derrière eux, se trame l’ombre d’octobre 1988.

Une pièce de Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker

Mise en scène Régis Vallée

Avec Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker et Azize Kabouche

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

jeudi 15 février 2018 – 20h30 à 22h00