Kiz CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Kiz CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 6 avril 2018 20:30, Vitré. Vendredi 6 avril 2018, 20h30 Sur place De 7€ (Tarif Réduit) à 15€ (Plein tarif) Concert debout (Salle Louis Jouvet) Le duo électro/pop au concept unique et novateur poursuit sur sa lancée avec la sortie de son premier album Des Tours le 3 mars 2017. Ça s’écoute, ça se regarde et c’est surprenant ! Des Tours est un album aux frontières de l’électro et de la pop acoustique où KIZ joue avec les mots et les expressions pour mettre en valeur le double sens de ses chansons. Tantôt solaire et pétillant, tantôt introspectif et solennel. C’est frais, moderne. Les concerts sont de véritables spectacles dont l’énergie débordante est communicative ! Avec Alice Chiaverini, Marc Parodi, David Jeanneson, Florent Gayat CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 6 avril 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE Ville Vitré lieuville CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Departement Ille-et-Vilaine

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Kiz CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2018-04-06 was last modified: by Kiz CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 6 avril 2018 20:30 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine