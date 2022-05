Jeux de planche CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jeux de planche CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 2 novembre 2017 08:30, Vitré. Jeudi 2 novembre 2017, 08h30 Sur place Tarif unique : 10€ Carte blanche à François Marinez Arrivées sur scène comme par erreur, Sophie et Alexandra nous emportent dans un tourbillon d’émotions. Elles y racontent leur passion, celle du théâtre. Elles racontent aussi leurs fantasmes de tapis rouges et de Césars, leur furieuse envie d’être sur scène, quel qu’en soit le prix. Même s’il faut se battre à mains nues pour être l’élue, se badigeonner de yaourt pour un casting, ou ingurgiter des tonnes de céréales pour garder la taille fine. Les mots comme le jeu partent dans tous les sens et prennent toutes les formes : combat de catch, rythmes de corps et de voix, mimes, tout éclate ! Auteur Jean-Paul Alègre, Delphine Roudaut Artistes Alexandra Desloires, Sophie Imbeaux Metteur en scène Delphine Roudaut Auditorium Mozart CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 2 novembre 2017 – 08h30 à 09h30

