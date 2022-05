IN THE MIDDLE Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

IN THE MIDDLE Centre culturel Jacques Duhamel, 25 avril 2019 20:30, Vitré. Jeudi 25 avril 2019, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Genre danse Tout public Vous connaissez certainement déjà le travail de la chorégraphe Marion Motin car elle est une fidèle collaboratrice de Madona, Stromae ou encore Christine and the Queen. Sa compagnie « Swagger » a su démontrer sans que l’ombre d’un doute ne persiste que les femmes ont toute leur place dans le monde du hip hop. Un hip hop novateur et enivrant où la musique et le geste embarquent le spectateur qui serait presque tenté de monter sur scène pour danser avec les artistes, tant l’énergie déployée est communicative. Dans In the middle, Marion Motin donne à voir les sentiments de ses danseuses qui cherchent leur milieu (in the middle ») pour être en parfait équilibre avec elle-même. La bande son est magnifique, les danseuses sont d’une incroyable précision, le spectateur est subjugué ! et vous ? Chorégraphie : Marion Motin 7 danseuses en alternance parmi : Marion Motin, Diana Akbulut, Lydie Alberto, Julie Moreau, Laura Defretin, Ghizlane Terraz, Carmel Loanga, Oumou Sy, Julya Tembo, Audrey Hurtis La création a été lauréate des HiverÔclites (CDC Les Hivernales à Avignon) – prix du public 2014 Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 25 avril 2019 – 20h30 à 22h30

