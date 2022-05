Fixi & Winston McAnuff Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Fixi & Winston McAnuff Centre culturel Jacques Duhamel, 12 octobre 2018 20:30, Vitré. Vendredi 12 octobre 2018, 20h30 Sur place Concert – Salle Louis Jouvet Après une nomination aux Victoires de la Musique et près de 200 concerts dans le monde, le duo infernal franco-jamaïcain revient enfin cet automne en grande forme avec un nouvel album et un nouveau spectacle. Piano à la rythmique cubaine, basse électronique funk, percussions en transe et synthés électrisants, leur recette brasse large et ne ressemble qu’à eux ! Tel un Mick Jagger noir désarticulé, le capitaine McAnuff balance les hanches et fait chanter ses compatriotes. « Yu Nuh Fi Sit Down Deh, Waiting for Obama ! ». “Ne reste pas là assis à attendre, qu’un Obama s’occupe de toi !” Une première leçon d’optimisme, par ces globe-trotters inimitables. La suite, sur scène ! Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 12 octobre 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30

