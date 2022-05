FICELLE Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

FICELLE Centre culturel Jacques Duhamel, 21 octobre 2018 09:30, Vitré. Dimanche 21 octobre 2018, 09h30, 11h00 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un moyen physique et poétique de prendre possession du monde. Un cache-cache orchestré par une marionnettiste et un musicien où l’enjeu est la découverte. Ainsi… De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus. Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 21 octobre 2018 – 09h30 à 10h00

