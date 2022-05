Evidences inconnues CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Evidences inconnues CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 4 mars 2018 16:00, Vitré. Dimanche 4 mars 2018, 16h00 Sur place Tarif réduit : 7€ , Plein tarif : 15€ Mentalisme de Kurt Demey Voir ce spectacle est une telle expérience hors du commun que trouver les bons mots pour vous le transmettre n’est pas chose aisée. Nos repères volent en éclat, le plus rationnel d’entre vous pourrait bien perdre certaines certitudes. À la sortie du spectacle, le public est tellement scotché qu’il reste discuter avec pour grande question partagée : mais comment cela est-il possible ? C’est un voyage, dans un monde de magie, de mentalisme, ou d’heureux hasard (?) dans lequel nous vous proposons d’embarquer. Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey, mentaliste reconnu dans la profession, tente de défier le hasard pour saisir au vol la preuve éphémère de son existence. Rien n’est aléatoire ! C’est ce qu’il va chercher à nous prouver. Activement impliqué, le public va suivre l’enquête menée sous ses yeux. En déchiffrant les énigmes, l’illusionniste amène les participants à douter de la réalité. Écriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie : Kurt Demey Conception, musique et interprétation : Joris Vanvinckenroye Interprétation et dramaturgie : Frederika Del Nero/Benjamin Mouchette (en alternance) CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 4 mars 2018 – 16h00 à 17h20

Heure : 16:00 - 17:20
Age minimum 12
Age maximum 99

