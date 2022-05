Enfantillages 3 CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Enfantillages 3 CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 19 janvier 2018 20:30, Vitré. Vendredi 19 janvier 2018, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ , Plein tarif : 20€ Aldebert Vous étiez 800 à danser sur ses chansons en 2015. Et nous avons dû refuser une longue liste d’attente… C’est pourquoi nous ne pouvions pas vous priver d’une nouvelle chance ! Alors que les deux premiers volumes viennent d’être certifiés disques de platine, Aldebert poursuit ses Enfantillages avec un troisième volume prévu pour la rentrée 2017 ! Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle : après les 350 escales en France, Suisse et Belgique de la soucoupe volante, un décor inédit et une mise en scène originale mêleront projections vidéo, théâtre, humour et acrobaties. Gageons que le spectacle « Enfantillages 3 » n’aura pour mission que de rassembler parents et enfants, pour un moment unique de partage en famille ! Venez rejoindre les 500 000 personnes déjà conquises par les spectacles Enfantillages 1 et 2 ! Avec Guillaume Aldebert, Christophe Darlot, Hubert Harel, Jean-Cyril Masson, Cédric Desmazières CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine vendredi 19 janvier 2018 – 20h30 à 22h00

