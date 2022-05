Edmond CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Edmond CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 20 décembre 2017 20:30, Vitré. Mercredi 20 décembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 15€ , Plein tarif : 35€ Alexis Michalik Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, l’auteur – metteur en scène aux trois Molières – revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, sera « un vrai théâtre de troupe » rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle. L’HISTOIRE Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac. Prix du Théâtre 2016 par le jury du journal « Le Parisien libéré » 7 fois nommé aux Molières 2017 notamment pour la meilleure comédie Mise en scène Alexis Michalik Avec Guillaume Sentou, Pierre Forest, Kevin Garnichat ou Adrien Melin, Régis Vallée, Nicols Lumbreras, Jean-Michel Martial ou Eriq Ebouaney, Christian Mulot, Pierre Benezit, Stéphanie Caillol, Anna Mihalcea, Christine Bonnard, Valérie Vogt CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mercredi 20 décembre 2017 – 20h30 à 22h20

